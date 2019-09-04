Лепс объяснил, почему Пугачева отказывается петь с ним в дуэте

Певец Григорий Лепс заявил, что за свою карьеру делал несколько предложений Алле Пугачевой спеть вместе одну из песен в дуэте. Но каждый раз получал отказ.

«Очень хочу с Аллой Борисовной что-нибудь спеть, если она, конечно, сможет, найдет время. Я предлагал ей пару песен, они ей не понравились. Но если такое произведение появится, я думаю, не откажет», — заявил Григорий Лепс.

больше по теме Лепс перенес две операции на голосовых связках Музыкант признался, что пока не может выйти на прежний уровень в творчестве.

Между тем известный музыкант заметил, что именно Пугачева является представителем так называемой старой гвардии больших артистов. Кроме нее в этот ряд он добавил еще двух исполнителей – покойного Иосифа Кобзона, который скончался в августе 2018 года, и Александра Розенбаума, который недавно перенес тяжелую операцию и сейчас находится в клинике не в лучшем состоянии.

Лепс заметил, что из молодых исполнителей ему очень импонирует Полина Гагарина. С ней он хочет спеть дуэтом. При этом музыкант отметил, что уже выходил с ней на связь и она ему не отказала, но сейчас ему нужно полностью восстановиться после операции на голосовых связках, сообщает портал roscongress.org.