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Лепс объяснил, почему Пугачева отказывается петь с ним в дуэте

По словам музыканта, Примадонне очень сложно угодить.

Лепс объяснил, почему Пугачева отказывается петь с ним в дуэте
Пугачева уже несколько раз отказала Лепсу в совместной песне/globallookpress.com

Певец Григорий Лепс заявил, что за свою карьеру делал несколько предложений Алле Пугачевой спеть вместе одну из песен в дуэте. Но каждый раз получал отказ.

Григорий Лепс. Фото
Лепс хотел бы спеть с Пугачевой/globallookpress.com

«Очень хочу с Аллой Борисовной что-нибудь спеть, если она, конечно, сможет, найдет время. Я предлагал ей пару песен, они ей не понравились. Но если такое произведение появится, я думаю, не откажет», — заявил Григорий Лепс.

Между тем известный музыкант заметил, что именно Пугачева является представителем так называемой старой гвардии больших артистов. Кроме нее в этот ряд он добавил еще двух исполнителей – покойного Иосифа Кобзона, который скончался в августе 2018 года, и Александра Розенбаума, который недавно перенес тяжелую операцию и сейчас находится в клинике не в лучшем состоянии.

Лепс заметил, что из молодых исполнителей ему очень импонирует Полина Гагарина. С ней он хочет спеть дуэтом. При этом музыкант отметил, что уже выходил с ней на связь и она ему не отказала, но сейчас ему нужно полностью восстановиться после операции на голосовых связках, сообщает портал roscongress.org.

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Тэги:

Александр РозенбаумАлла ПугачеваГригорий ЛепсИосиф КобзонПолина Гагарина

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Лепс объяснил, почему Пугачева отказывается петь с ним в дуэте
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