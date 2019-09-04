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На «Встрече выпускников КВН» шутили про А-321 и строительство храма

Самые знаменитые КВН-щики прошлых лет 3 сентября собрались в Екатеринбурге.

На «Встрече выпускников КВН» шутили про А-321 и строительство храма
На Урале собрались выпускники КВН разных лет. Фото: Евгений Куйвашев

Первый канал 3 сентября снимал в Екатеринбурге очередной выпуск КВН, однако на этот раз в очень необычном формате. Десятки артистов, хорошо знакомых всем любителям КВН, собрались в этот вечер в новом конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО». Зрители, которым посчастливилось попасть на встречу, увидели выступление таких команд как «Сборная Камызякского края», «Пятигорск» и «Уральские пельмени».

Напомним, что и легендарный Александр Васильевич Масляков, который вел встречу, тоже родился в Свердловске, а потому атмосфера вечера была максимально уютной и домашней.

Команды шутили на острые социальные темы, такие как строительство Храма святой Екатерины, посадка самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле возле подмосковного Жуковского. Оценки им ставили уважаемые члены жюри — звезда «Утомленных солнцем» (Сочи) Михаил Галустян, режиссер Юлий Гусман, певица Пелагея и ее коллега Владимир Шахрин их группы «Чайф».

В зале и на последующем банкете также присутствовал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. После встречи он опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото со звездами КВН и высказался о том, как рад видеть в своем регионе КВН-щиков всероссийского масштаба.

Куйвашев о КВН-движении. Фото: Instagram
Куйвашев о КВН-движении. Фото: Instagram
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Александр МасляковДмитрий БрекоткинЕвгений КуйвашевКВНСемен Слепаков

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На «Встрече выпускников КВН» шутили про А-321 и строительство храма
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