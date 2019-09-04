Директор Тарасова оказалась не в курсе продажи футболистом особняка

Екатерина Волкова заверила корреспондента Teleprogramma.pro, что про спортсмена пишут много небылиц — всему верить не стоит.

Директор футболиста Дмитрия Тарасова Екатерина Волкова заявила, что она не обладает информацией о продаже игроком шикарного трехэтажного коттеджа. Напомним, что игрок решил избавиться от особняка, стоимость которого эксперты оценили в 78 миллионов рублей. Его он строил, когда еще жил в браке с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, своей второй супругой.

«Я не знаю ничего о продаже особняка. Сейчас про Дмитрия Тарасова много чего говорят, поэтому всему верить не стоит», — заявила Екатерина Волкова.

больше по теме Тарасов решил продать особняк, который строил с Бузовой Стоимость трехэтажного коттеджа составляет 78 миллионов рублей.

В то же время директор спортсмена отметила, игроку поступают предложения от различных клубов. Правда, свой выбор он пока еще не сделал. «Все моменты, связанные с футболом, Дмитрий решает через своих агентов. Я этих вопросов не касаюсь и комментариев не даю», — заявила она.

Напомним, что несколько месяцев назад Дмитрий Тарасов покинул московский «Локомотив», в котором отыграл девять последних сезонов. На днях стало известно, что третья жена игрока, модель Анастасия Костенко, ждет ребенка. Год назад она подарила супругу дочь.