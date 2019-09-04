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Директор Тарасова оказалась не в курсе продажи футболистом особняка

Екатерина Волкова заверила корреспондента Teleprogramma.pro, что про спортсмена пишут много небылиц — всему верить не стоит.

Директор Тарасова оказалась не в курсе продажи футболистом особняка
Тарасов, возможно, не продает особняк/globallookpress.com

Директор футболиста Дмитрия Тарасова Екатерина Волкова заявила, что она не обладает информацией о продаже игроком шикарного трехэтажного коттеджа. Напомним, что игрок решил избавиться от особняка, стоимость которого эксперты оценили в 78 миллионов рублей. Его он строил, когда еще жил в браке с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, своей второй супругой.

Дмитрий Тарасов. Фото
Директор Тарасова высказалась о продаже особняка игроком/globallookpress.com

«Я не знаю ничего о продаже особняка. Сейчас про Дмитрия Тарасова много чего говорят, поэтому всему верить не стоит», — заявила Екатерина Волкова.

В то же время директор спортсмена отметила, игроку поступают предложения от различных клубов. Правда, свой выбор он пока еще не сделал. «Все моменты, связанные с футболом, Дмитрий решает через своих агентов. Я этих вопросов не касаюсь и комментариев не даю», — заявила она.

Напомним, что несколько месяцев назад Дмитрий Тарасов покинул московский «Локомотив», в котором отыграл девять последних сезонов. На днях стало известно, что третья жена игрока, модель Анастасия Костенко, ждет ребенка. Год назад она подарила супругу дочь.

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Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоЕкатерина Волкова

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Директор Тарасова оказалась не в курсе продажи футболистом особняка
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