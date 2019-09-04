Звезда сериала «Жуки» похудела за два месяца на 14 килограммов

Процесс реабилитации и возвращения к нормальному питанию у Анастасии Акатовой был непростым.

Поменять цвет волос, прическу, набрать или, наоборот, сбросить несколько килограммов для роли – дело для актеров привычное. Ради стоящего проекта звезды, порой, готовы на многое.

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Вот и звезда сериала «Жуки» Анастасия Акатова уже в студенческие годы умудрилась голодовками из-за ролей едва не подорвать здоровье. Начинающая актриса чересчур увлеклась похудением, решив, что самый лучший способ избавиться от лишнего – не есть вообще.

Два месяца на твороге и яблоках, конечно, дали результаты – девушка похудела на 14 килограммов. Сейчас Анастасия очень рада, что не дошло до того, что организм не отказался принимать пищу. Родные, друзья, коллеги уже били тревогу, а Насте все казалось, что она толстая.

В итоге актриса все-таки начала нормально питаться, но срывы на голодовки все же случались. И только начав поправляться, артистка почувствовала интерес к жизни, появилось желание общаться с людьми, пишет издание «7 дней».

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Кстати, не так давно свои опасения по поводу питания средней дочери высказал Валерий Меладзе. Однако, послушала ли совета своего звездного отца Софья, неизвестно.