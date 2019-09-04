Аскольд Запашный вышел на связь после срочной операции в Германии

Ранее стало известно о том, что Аскольд Запашный перенес сложнейшую операцию в одной из клиник в Германии. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro 41-летний дрессировщик рассказал о своем самочувствии и прогнозе лечащего врача.

В беседе с нашим корреспондентом российский артист цирка заверил, что чувствует себя хорошо. Аскольд Вальтерович был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за сильных болей на фоне обострившейся грыжи.

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«Меня с 2005-го оперируют постоянно. Грыжа держалась на мощном каркасе… но тут в день окончания гастролей в Санкт-Петербурге вдруг все резко обострилось… я с трудом мог ходить! Пришлось сделать МРТ, результаты обследования были перенаправлены моему лечащему врачу в Германию, который настоял на срочной операции из-за опасения, что был затронут нерв», — добавил Запашный.

По словам Аскольда, операция прошла без осложнений. И по прогнозам, его должны выписать из клиники еще до конца текущей недели.