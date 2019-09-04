Михаил Боярский выпустил клип на песню «Хорошего Питера»

Вместе с героями клипа - влюбленной парой - зритель прогуляется по северной столице и покажет ее такой, какой её любят коренные петербуржцы.

Знаменитый актер, певец и музыкант Михаил Боярский записал песню, посвященную Санкт-Петербургу и своему любимому футбольному клубу «Зенит». Видеоклип на композицию под названием «Хорошего Питера» 4 сентября был впервые показан на телеканале «78».

Идея написания песни пришла к Боярскому после победы его любимой команды в Чемпионате России по футболу, а воплотить ее в жизнь взялся известный поэт и композитор Игорь Матвиенко. Результат их совместной работы наверняка порадует как поклонников творчества Боярского, так и всех, кто любит Санкт-Петербург.

Как вспоминает Михаил Сергеевич, во время съемок клипа им очень повезло с погодой — было тепло и солнечно, а потому и Питер удалось показать во всей его красоте. По сюжету, молодая влюбленная пара гуляет по городу, а парень всё время пытается найти подходящий момент для того, чтобы сделать своей любимой предложение руки и сердца. Когда такой момент наконец настал, и на набережной Невы он решил достать из кармана коробочку с кольцом, её там не оказывается. К счастью, на помощь ему пришел добрый питерский дворник.

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Напомним, Михаил Боярский не так давно дебютировал в качестве наставника на проекте «Голос. 60+». В ходе этапа «слепых» прослушиваний он признавался, что выбирает сердцем, но не всегда успевает нажимать на кнопку.