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Лепс перенес две операции на голосовых связках

Музыкант признался, что пока не может выйти на прежний уровень в творчестве.

Лепс перенес две операции на голосовых связках
Лепс перенес две операции на голосовых связках/globallookpress.com

Певец Григорий Лепс рассказал, что за последние месяцы он перенес две операции на голосовых связках. Первую ему сделали в Париже в мае нынешнего года — под общим наркозом. Как сказал Лепс, ему это было просто необходимо.

Григорий Лепс. Фото
Лепсу потребовалась помощь врачей/globallookpress.com

Буквально через да месяца в июле потребовалось новое медицинское вмешательство. По признанию музыканта, после таких серьезных операций многие певцы не появляются на сцене в течение года. Он же вышел петь уже спустя несколько недель. Как считает Лепс, сейчас голос его слушается, но вернуться на прежний уровень он пока не может, что ему, конечно, не по душе.

При этом Григорий Лепс не исключил, что в будущем, если улучшений не наступит, он в третий раз обратится за помощью. Певец отметил, что он не получает удовольствия от пения, если здоровье его подводит.

Григорий Лепс также сказал, что хотел бы отправился бы в Крым, где прекрасный горный воздух и можно достаточно быстро восстановить голосовые связки. Правда, пока из-за выступлений такой возможности у него нет. Лепс добавил, что в Крым взял бы с собой педагога по вокалу, а вот телефон оставил дома, чтобы не отвлекаться на звонки, сообщает портал roscongress.org.

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Григорий ЛепсКрымПариж

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Лепс перенес две операции на голосовых связках
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