Актриса Нижинская считает, что Заворотнюк сглазили

По словам коллеги по творческому цеху, у Анастасии много завистников.

Актриса Гульнара Нижинская, которая сыграла в сериале «Моя прекрасная няня» подругу Анастасии Заворотнюк Веру, заявила, что актрису вполне могли сглазить или навести на нее порчу.

Как заметила Нижинская, у Анастасии Заворотнюк всегда было много завистников. Кроме того, она отметила, что подругу в последнее время что-то терзало. Поэтому она и стала уязвимой для болезни.

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Нижинская подчеркнула, что Заворотнюк очень сильно переживала, потому что никак не могла родить детей своему мужу фигуристу Петру Чернышеву. При этом известно, что мужчина мечтал о потомстве. Именно страх потерять любимого мужчину и толкнул актрису на риск родить в солидном возрасте. По слухам, Заворотнюк делала ЭКО. Не исключено, что организм звезды «Моей прекрасной няни» просто дал сбой.

Напомним, не утихают слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Поговаривают, что недомогание она почувствовала вскоре после рождения ребенка. Звезда отменила участие в спектакле «Все мужчины делают это». Кроме того, она не поехала в Ялту, где в ледовом шоу выступал ее супруг фигурист Петр Чернышев, сообщает «Комсомольская правда».