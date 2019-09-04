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Меган Маркл попытается спасти имидж с помощью американского PR-агентства

Герцогиня Сассекская устала от постоянной критики в свой адрес и решила обратиться в компанию, клиентами которой были Майкл Джексон и Харви Вайнштейн.

Меган Маркл попытается спасти имидж с помощью американского PR-агентства
Меган Маркл устала от критики в свой адрес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл решилась на беспрецедентный шаг — ни с кем не советуясь, в обход Букингемского дворца она обратилась в американское кризисное PR-агентство Sunshine Sachs, чтобы те помогли восстановить её положительный имидж в глазах британских подданных.

Как отмечает издание The Sun, у королевской семьи уже имеется специалист по связям с общественностью — Сара Латам. Но бывшей голливудской актрисе результаты работы британских пиарщиков кажутся неудовлетворительными, и потому она решилась искать помощи у себя на родине.

Sunshine Sachs — довольно известная компания, услугами которой пользовались многие звезды мировой величины. Майкл Джексон, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, Леонардо ДиКаприо, Джастин Тимберлейк, Натали Портман, Харви Вайнштейн — вот лишь некоторые имена из этого списка. Теперь к ним прибавится и Меган Маркл.

Напомним, в последнее время герцогиня удивляет британцев пуще прежнего. Если раньше все обращали внимание на ее историю с отцом, странные привычки и отношения с Кейт Миддлтон, то сейчас ее обвиняют в наглости и лицемерии. К примеру, недавно Меган, без конца твердящая о своей борьбе за экологию, в течении 11 дней ухитрилась четырежды воспользоваться частным самолетом.

Меган, Гарри и новорожденный Арчи Харрисон. Фото
Меган и Гарри этой весной стали родителями. Фото: Global Look Press
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Меган Маркл попытается спасти имидж с помощью американского PR-агентства
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