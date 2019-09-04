Сын Нины Ургант объяснил, почему актриса не появляется на публике

В свои 90 лет народная артистка хочет остаться в памяти поклонников молодой и красивой.

Одной из легенд советского кинематографа – Нине Ургант – 4 сентября исполнилось 90 лет. Сама народная артистка не дает интервью, но ее сын Андрей Ургант рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, чем занимается мама сейчас.

По его словам, ум у Нины Николаевны остается таким же острым, и сейчас она наверстывает то, что не успевала делать в годы активной работы. Она активно читает книги и любит делиться с близкими мнением по поводу тех или иных произведений.

«Например, Довлатов ей очень понравился. Она сказала: «Вот. Это – настоящий русский писатель!».

Несмотря на то, что родные Нины Николаевны в силу занятости не могут проводить с ней много времени, она всё же не одна. Каждый день к народной артистке приходит веселая энергичная помощница по хозяйству, и та обожает с ней общаться, угощать ее чем-нибудь.

На публике основательница славной династии давно не появляется, потому что не хочет, чтобы ее видели настолько постаревшей.

«Хочет, чтобы ее запомнили красавицей, хочет остаться легендой. К слову, она очень негативно отнеслась к тому, что сняли вторую часть «Иронии судьбы или С легким паром». Вдруг появилась эта картина, вдруг появился Мягков, уже старый, крашеный… Она говорит: «Ну, что?.. Зачем он это?..» Нет-нет, артисты должны оставлять по себе легенды. Тем более, легендарные женщины!», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Андрей Ургант.