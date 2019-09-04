НОВОСТИ

Сын Нины Ургант объяснил, почему актриса не появляется на публике

В свои 90 лет народная артистка хочет остаться в памяти поклонников молодой и красивой.

Сын Нины Ургант объяснил, почему актриса не появляется на публике
Нина Ургант. Фото: КП / Анатолий Жданов

Одной из легенд советского кинематографа – Нине Ургант – 4 сентября исполнилось 90 лет. Сама народная артистка не дает интервью, но ее сын Андрей Ургант рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, чем занимается мама сейчас.

По его словам, ум у Нины Николаевны остается таким же острым, и сейчас она наверстывает то, что не успевала делать в годы активной работы. Она активно читает книги и любит делиться с близкими мнением по поводу тех или иных произведений.

«Например, Довлатов ей очень понравился. Она сказала: «Вот. Это – настоящий русский писатель!».

Несмотря на то, что родные Нины Николаевны в силу занятости не могут проводить с ней много времени, она всё же не одна. Каждый день к народной артистке приходит веселая энергичная помощница по хозяйству, и та обожает с ней общаться, угощать ее чем-нибудь.

На публике основательница славной династии давно не появляется, потому что не хочет, чтобы ее видели настолько постаревшей.

«Хочет, чтобы ее запомнили красавицей, хочет остаться легендой. К слову, она очень негативно отнеслась к тому, что сняли вторую часть «Иронии судьбы или С легким паром». Вдруг появилась эта картина, вдруг появился Мягков, уже старый, крашеный… Она говорит: «Ну, что?.. Зачем он это?..» Нет-нет, артисты должны оставлять по себе легенды. Тем более, легендарные женщины!», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Андрей Ургант.

Джина Лоллобриджида и Нина Ургант. Фото
2007 год. Джина Лоллобриджида и Нина Ургант. Фото: КП / Анатолий Мелихов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей УргантНина Ургант

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Нины Ургант объяснил, почему актриса не появляется на публике
Интересно?
Поделись с друзьями: