В артистических кругах не утихают разговоры о серьезной болезни Заворотнюк

Актриса и ее супруг отказываются от помощи друзей и коллег.

Несмотря на то, что представители актрисы Анастасии Заворотнюк активно опровергали тревожную информацию о тяжелой болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня», в артистических кругах разговоры и волнения по-прежнему не стихают.

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Знакомые супругов рассказывают, что Петр Чернышев уже несколько месяцев не участвует в шоу Татьяны Навки. Все его время занимает помощь Анастасии. Но, по рассказам коллег, как только в СМИ появилась информация о болезни актрисы, Петр вернулся в шоу. Однако, насколько плотно он начнет работать в программе, остается неизвестным.

Актеры-коллеги Заворотнюк также не оставались все это время безучастными к проблемам Анастасии. Многие предлагали ей врачебную и финансовую помощь, но Петр и Анастасия неизменно отказывались.

«Петр сначала не отвечал на наши сообщения. А потом семья Насти сказала, что у них все есть, помощь им не нужна, — рассказали «Комсомолке» партнеры Анастасии, снимавшиеся с ней в одной из известных картин.

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Напомним, несколько недель назад со ссылкой на издание «Тайны звезд» в СМИ появилась информация о диагностированном у Заворотнюк онкологическом заболевании. Было выдвинуто предположение, что недуг спровоцировала гормональная терапия перед беременностью.