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Заворотнюк смогла «увести» роль в «Моей прекрасной няне» у Фриске

Продюсерам игра актрисы показалась более убедительной.

Заворотнюк смогла «увести» роль в «Моей прекрасной няне» у Фриске
Жанна Фриске пробовалась на роль в "Моей прекрасной няне"/globallookpress.com

Ассистент по кастингу актеров по имени Екатерина рассказала, что продюсеры долго думали, кого утвердить на главную роль в нашумевшем много лет назад сериале «Моя прекрасная няня». На главную роль претендовали певица Жанна Фриске и актриса Анастасия Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк может болеть раком/globallookpress.com

Дело в том, что незадолго до съемок сериала Жанна Фриске блистательно сыграла ведьму в картине «Ночной дозор». В то время певица  была намного более узнаваемой, чем ее «соперница».

По словам Екатерины, на пробах Заворотнюк показалась продюсерам более убедительной, бойкой и яркой. К тому же многие засомневались, что у экс-солистки «Блестящих» хватит сил и опыта съемок в долгом марафоне. Все-таки «Моя прекрасная няня» многосерийный проект и нагрузка там очень серьезная. В итоге Фриске в этой дуэли проиграла.

Напомним, что у Жанны Фриске диагностировали рак мозга сразу после поздних родов. Она скончалась в 2015 году. Сейчас активно ходят слухи, что онкологическим заболеванием страдает и Анастасия Заворотнюк. На третьи роды она решилась в 47 лет. В этом возрасте женский организм, как известно, уже почти не вырабатывает яйцеклеток. Требуется сильная гормональная стимуляция. Это, как считает некоторые медики, и приводит к росту раковых клеток, сообщает «Комсомольская правда».

Анастасия Заворотнюк стала широко известна публике после сериала «Моя прекрасная няня». Кстати, на съемках этой картины у нее начался роман с актером Сергеем Жигуновым. Они встречались несколько лет. Ради звезды он даже оставил свою супругу. Правда, спустя два года отношений их роман закончился. Жигунов вернулся к жене, которая смогла его простить. Что касается Заворотнюк, то вскоре она начала встречаться с фигуристом Петром Чернышевым, который в ледовых шоу выступает вместе с фигуристкой Татьяной Навкой. В прошлом году актриса стала мамой. Сейчас ей 48 лет.

Добавим, что не так давно Заворотнюк неожиданно отказалась от роли в спектакле «Все мужчины делают это». Ей пришлось оперативно искать замену. Не поехала она и в Ялту, где выступал ее супруг Петр Чернышев. Недавно актриса все-таки вышла на связь с журналистами. Корреспондент, который успел задать ей несколько вопросов отмечал, что голос у звезды был очень печальным. Актриса подтвердила, что пока не принимает участие в каких-либо мероприятиях и светских тусовках. От более подробных комментариев она отказалась.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиЖанна ФрискеСергей ЖигуновСериал "Моя прекрасная няня"

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Заворотнюк смогла «увести» роль в «Моей прекрасной няне» у Фриске
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