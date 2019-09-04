Актриса заявила, что пока не принимает участие в мероприятиях.

Актриса Анастасия Заворотнюк вышла на связь с журналистами после слухов о раке мозга. Она не стала опровергать информацию, что тяжело больна. Правда, от каких-то подробных комментариев звезда отказалась.

Журналист, который смог дозвониться до звезды сериала «Моя прекрасная няня», отметил, что голос актрисы, обычно веселый и звонкий, звучал хрипло. Звезда сразу чем-то напомнила ему больного человека.

больше по теме Приставы простили Анастасии Заворотнюк миллионный долг Актриса задолжала исполнительский сбор и ей могли закрыть выезд за границу.

«Да, это Настя Заворотнюк. Что вы хотите?» — спросила она журналиста.

Корреспондент попытался понять, действительно ли правдивы слухи о нездоровье певицы. В ответ последовала гробовая тишина. При этом актриса подтвердила, что не сможет пока принимать участие в каких-либо светских мероприятиях, сообщает «Комсомольская правда».

Слухи о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк стали распространяться несколько недель назад. Актриса, к примеру, неожиданно отказалась участвовать в спектакле «Все мужчины делают это». Ее заменили другой актрисой. Не поехала она и со своим супругом фигуристом Петром Чернышевым в Ялту, где он выступил в ледовом шоу.