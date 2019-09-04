Звезды поддержали расплакавшегося на записи песни Сергея Лазарева

Как уже сообщали СМИ певец Сергей Лазарев начал записывать свой очередной альбом. Работа в студии занимает много времени, ведь все должно быть исполнено точно и проникновенно, в фирменном стиле звезды.

Однако, накануне на записи произошел небольшой казус. Во время записи очередной композиции, по словам, артиста, неожиданно к горлу подступил ком и артист расплакался.

«Говорю «стоп», слышу, звукорежиссер тоже плачет… короче, что будет с вами друзья, даже представить не могу… 2 часть альбома будет слезливая… обрыдаетесь, премьера в ноябре…», — рассказал Сергей на своей странице в социальной сети Instagram.

Любопытно, что этот пост артиста начали активно комментировать его звездные коллеги. Так, например, Юлия Савичева призналась, что ей очень знакомо это состояние. А Полина Гагарина отметила, что Сергей Лазарев большой мастер интриговать. Лера Кудрявцева же предположила, что артист немного не так интонировал.

«Просто Сергей Лазарев – актер, певец и личность огромного размера и таланта и давайте все пожелаем ему УДАЧИ!!!» — призвал композитор Игорь Крутой.