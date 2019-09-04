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Лобода рассказала, почему решила спеть хит Пугачевой

На «Новой волне» певица исполнила кавер на композицию Примадонны «Живи спокойно, страна».

Лобода рассказала, почему решила спеть хит Пугачевой
Лобода исполнила хит Пугачевой. Фото

Певица Светлана Лобода объяснила, почему решила исполнить кавер на хит Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой «Живи спокойно, страна». Композиция прозвучала на конкурсе «Новая волна». Многие сочли, что таким образом Примадонна назначила свою преемницу.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева назначила Лободу своей преемницей/globallookpress.com

Как заметила Светлана Лобода, на исполнение этой шикарной и всеми любимой композиции ее благословила именно Алла Борисовна. Сама она, как уверяет, сначала петь ее не хотела. Все-таки на нее давил большой груз ответственности. При этом сама Лобода сказала, что пианист и композитор Игорь Крутой буквально уговаривал спеть ее эту песню.

В итоге Светлана Лобода позвонила Алле Пугачёвой и поделилась своими сомнениями. Между звездами состоялся любопытный диалог. Примадонна напомнила Лободе, что петь хит «Суперзвезда» она не стесняется, а вот ее композицию почему-то боится исполнить.

Как сказала Лобода, после этих слов Примадонны у нее отпали всякие сомнения, и она спела песню. Кстати, поклонники до сих пор спорят, насколько хорошо звезда исполнила этот хит. Одни считают, что до Примадонны украинской исполнительнице еще далеко, другие же говорят, что аранжировка получилась просто великолепной, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Алла ПугачеваИгорь КрутойКонкурс "Новая волна"Светлана Лобода

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Лобода рассказала, почему решила спеть хит Пугачевой
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