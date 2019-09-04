Светлана Хоркина ждет второго ребенка

О том, что олимпийская чемпионка хочет еще раз испытать счастье материнства, она рассказывала еще два года назад.

Накануне известная российская спортсмена Светлана Хоркина была замечена на премьере нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса». Она старательно избегала фотокамер, общения с журналистами и вообще излишнего внимания к себе.

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И неслучайно, уже невооруженным взглядом было заметно, что Светлана совсем скоро снова станет мамой. Она находится в отличной форме, подтянута и никаких отеков, случающихся в этот непростой период, у нее тоже нет. На премьеру она пришла со своим сыном Святославом, которому уже исполнилось 14 лет, и супругом Олегом Кочневвым, пишет кр.ru.

Напомним, о том, что бывшая гимнастка хочет второго ребенка, она впервые рассказала еще два года назад. Спортсмена тогда призналась, что пол малыша ей абсолютно неважен – она любого заставит работать над собой и трудиться для страны. Кстати, Светлана Хоркина до сих пор скрывает, кто отец ее первенца. По неподтвержденной информации им мог быть муж Веры Глаголевой.