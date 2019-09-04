Светлана Хоркина ждет второго ребенка

Накануне известная российская спортсмена Светлана Хоркина была замечена на премьере нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса». Она старательно избегала фотокамер, общения с журналистами и вообще излишнего внимания к себе.
И неслучайно, уже невооруженным взглядом было заметно, что Светлана совсем скоро снова станет мамой. Она находится в отличной форме, подтянута и никаких отеков, случающихся в этот непростой период, у нее тоже нет. На премьеру она пришла со своим сыном Святославом, которому уже исполнилось 14 лет, и супругом Олегом Кочневвым, пишет кр.ru.
Напомним, о том, что бывшая гимнастка хочет второго ребенка, она впервые рассказала еще два года назад. Спортсмена тогда призналась, что пол малыша ей абсолютно неважен – она любого заставит работать над собой и трудиться для страны. Кстати, Светлана Хоркина до сих пор скрывает, кто отец ее первенца. По неподтвержденной информации им мог быть муж Веры Глаголевой.