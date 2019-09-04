Максим Галкин объяснил, почему полюбил Аллу Пугачеву

Телеведущий признался, что разговоры в том, что он без ума от пожилых слышал много раз.

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилось архивное видео, которое было сделано в 2018 году. Тогда супруг Примадонны Максим Галкин стал гостем шоу рэпера Басты. Он подробно объяснил, почему выбрал именно Аллу Пугачеву своей спутницей жизни. Напомним, что разница в возрасте в этой семье составляет 27 лет.

«Я с Аллой живу с 2001 года. Полноценно мы живем вместе 17 лет. Поэтому, естественно, что разговоры о том, что я люблю пожилых я слышал уже много раз. Я тебе могу сказать. Я же не пожилых люблю в сексуальном плане. Я люблю одного человека. Влюбился в нее. Мне было 25, а ей 52. У нас разница 27 лет. Я и влюбился в Аллу. Мне все равно сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая. И нам хорошо месте. И между нами все было прекрасного, что бывает между двумя людьми, которые друг друга любят. И дети у нас появились потому что дети могли появиться только в любви. Неважно суррогатное это материнство или как-то по-другому. Это основное», — заявил Максим Галкин.

Отметим, что нынешнее лето звездное семейство провело в Латвии. Уже не один год в Юрмале они снимают огромный особняк. В собственность звезды его не приобретают, потому что в этом нет никакой необходимости. В престижном районе Дзинтари они бывают только летом.

Вместе с родителями в Юрмале в этом году по традиции были и их дети – близнецы Гарри и Лиза. Как известно, от них без ума миллионы россиян. Лиза и Гарри Галкины растут очень разносторонними личностями. Они посещают различные секции и творческие кружки. У ребят, к примеру, есть успехи в плавании. Также известно, что они учат сразу несколько иностранных языков. Причем специализируются дети знаменитостей на французском. Родители хотят, чтобы их наследники с детства знали этот красивый и певучий язык.

Напомним, что отъезд Примадонны в Ригу несколько месяцев назад обернулся настоящим скандалом. Пугачева с личным водителем подъехала прямо на перрон Рижского вокзала к вагону поезда. В Сети раскритиковали звезду. Многие россияне не поняли, почему Примадонна не могла на общих основаниях сесть в вагон. Травля супруги Максима Галкина продолжалась несколько недель. Сама звезда, как и ее муж в той ситуации воздержались от каких-то комментариев. Вступать в дискуссии и объяснять свой поступок Примадонна не стала.