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Аскольд Запашный перенес сложную операцию в Германии

Дрессировщик был экстренно госпитализирован в немецкую клинику.

Аскольд Запашный перенес сложную операцию в Германии
Аскольд Запашный перенес тяжелую операцию/globallookpress.com

Дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram сообщил, что его брат Аскольд перенес сложнейшую операцию в одной из клиник в Германии. Он опубликовал снимок 2014 года. Именно тогда Аскольду в спину вставили железную конструкцию, которая последние пять лет удерживала его позвоночник и позволяла ему самостоятельно передвигаться.

Как рассказал Эдгард Запашный, в минувшее воскресенье его брат работал в цирке на обезболивающих препаратах. Он долго уговаривал родственника не выходить на манеж, а задуматься о своем здоровье, но тот не послушал. В итоге все это привело к печальным последствиям.

«Внезапно обострившаяся травма угрожала ему параличом и его экстренно госпитализировали в немецкую клинику! Только что он вышел из очередного наркоза после 2-х часовой операции! Братишка, ты все знаешь», — заявил Эдгард Запашный.

Эдгард и Аскольд Запашные — продолжатели замечательной династии дрессировщиков. Методы их работы часто подвергаются критике. Впрочем, это не мешает им собирать полные залы на своих выступлениях по всему миру.

Аскольд Запашный впервые вошел в клетку с тиграми в десятилетнем возрасте. С тех пор он без ума от этих животных. Больше двадцати лет назад в 1998 году его знаменитый отец передал ему и брату свой аттракцион «Среди хищников». После этого два брата стали знаменитыми. Аскольд Запашный отучился в ГИТИСе. Он прекрасно говорит на английском языке. Кроме того, неплохо знает китайский, так как провел много времени в этой стране. У Аскольда Запашного двое дочерей и супруга, которых он безумно любит. Также известно, что за свою жизнь он написал не одну книгу, в которых рассказывал о дрессировке животных. Некоторые издания вышли совместно с братом Эдгардом.

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Аскольд ЗапашныйГерманияЭдгард Запашный

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Аскольд Запашный перенес сложную операцию в Германии
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