Анна Семенович рассказала о целебных свойствах своего бюста

Выдающиеся формы и, в частности, бюст Анны Семенович всегда был особенно выдающимся и заметным, неизменно привлекая к себе мужские взоры. Но эстетическое удовольствие смотреть на пышные формы певицы могут быть дополнены и вполне конкретной, практической пользой. Об этом звезда рассказала в одной из своих последних публикаций в социальной сети Instagram.

По словам Анны, ей известны исследования ученых, согласно которым мужчина ежедневно смотрящий на большую женскую грудь, снижает тем самым риск развития у себя инсульта на 50 процентов.

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«Приняла для себя важное решение. Чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу», — написала Семенович под видео.

Кстати, ранее певица порассуждала о суррогатном материнстве. Примечательно, что обладая шикарной фигурой, Анна не боится испортить ее, планируя родить ребенка самостоятельно.