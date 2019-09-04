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Анна Седокова устроила скандал в престижной детской клинике

Певицу возмутило грубое отношение персонала к ее сыну.

Анна Седокова устроила скандал в престижной детской клинике
АННА СЕДОКОВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Певица Анна Седокова изрядно потрепала себе нервы во время посещения с двухлетним сыном Гектором детской поликлиники. Об этом артистка рассказала в своем Instagram. Мальчик расчесал комариный укус и рана воспалилась. Из-за позднего времени пришлось обращаться в частную клинику.

Поначалу в престижном и недешевом медицинском учреждении все шло гладко – персонал был дружелюбен и приветлив, пока дело не дошло до сдачи анализов.

«Медсестра грубым голосом произнесла: «Садите ребенка лицом от себя и зажимайте ему ноги коленками»… У ребенка началась паника и как следствие истерика», — вспоминает певица.

По словам Анны, медик успокоить ребенка не помогали ни мультики, ни игрушки. Кровь из мальчика не шла, а медсестра секунд сорок с силой давила на него. Тогда «все этого ада» сердце звезды не выдержало. Анна потребовала сестру прекратить, наклеили пластырь на палец сыну и они ушли.

Уходя, певица высказала все, что думает о клинике и врачах. Мол, таким извергам надо работать в казарме, а не с детьми. В гневе Анна Седокова рассуждает, что врач не любит детей или хотя бы не испытывает к нему симпатии, то надо менять профессию.

Напомним, накануне артистка поделилась в Сети другими невеселыми воспоминаниями. Тогда они касались ее школьных лет. По словам Анны, в школе ее считали уродом.

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анализ кровиАнна СедоковаАнна Седокова последние новостиклиникаСкандал

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Анна Седокова устроила скандал в престижной детской клинике
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