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Совсем другая: Лиза Галкина заметно повзрослела за лето

Некоторые фанаты предположили, что с возрастом девочка растеряет свой шарм.

Совсем другая: Лиза Галкина заметно повзрослела за лето
ЛИЗА ГАЛКИНА/INSTAGRAM.COM/MAXGALKINRU/

Почти все лето звездная семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой и их близнецов Лизы и Гарри отдыхала в прибалтийском Дзинтари. Солнце, свежий воздух, активные игры и развлечения – всего этого было в достатке у малышей.

Впрочем, не такие уж пятилетние близнецы и малыши. Об этом можно судить по недавней публикации на фанатской странице Лизы Галкиной в социальной сети Instagram. На фотографии Лиза одета по-спортивному – в серую кофту, а на голове красная шапочка. Подписчики моментально обратили внимание на то, как вытянулась и повзрослела девочка. И больше того – изменилась внешне, стала «совсем другой».

«Девочка вырастает не по дням, а по часам. Становится не по возрасту серьезной. А, что будет с ней через год? Я так думаю, что растеряется весь ее шарм», — предполагает одна из подписчиц.

Напомним, не так давно портал Teleprogramm.pro сообщал о том, что в Сети появился любопытная фотография Лизы, на которой она предстала в модном образе.

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Совсем другая: Лиза Галкина заметно повзрослела за лето
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