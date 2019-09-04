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Бузова и Темникова поборются за звание «любимой певицы»

В России заканчивается финальная часть Национальной телевизионной премии «Дай пять!».

Бузова и Темникова поборются за звание «любимой певицы»
Ольга Бузова. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В свою завершающую, финальную стадию вышла Национальная телевизионная премия «Дай пять!», в рамках которой награды, по мнению аудитории от 7 до 17 лет, вручают лучшим актерам, музыкантам, телеведущим, спортсменам и многим другим.

В этом году за звание «Любимого блогера» поборются Ивлева, Галич, Дудь, Соболев и Адушкина. А вот между Темниковой, Гагариной, Бузовой, Кокой и Molly будет определена, по версии российской молодежи, любимая певица.

Премия «Любимый певец» в этом году может достаться Басте, Билану, Криду, Моту или Ternovoy. Примечательно, что среди номинантов нынешнего года нет Сергея Лазарева, звезда не смог пробиться в финальную часть премии.

По словам генерального продюсера премии Лины Арифулиной, в числе номинантов только действительно интересные публике персоны. А предпочтения молодежи необходимо знать и понимать, потому что именно подрастающее поколение будет задавать тон в моде, кино, музыке, искусстве, в целом.

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Бузова и Темникова поборются за звание «любимой певицы»
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