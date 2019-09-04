У Жади из «Клона» пропали морщины на лице

То, что всегда было особенностью и яркой индивидуальной чертой звезды популярного сериала «Клон» Джованны Антонеллы, вдруг исчезло. 43-летняя актриса никогда не стеснялась показывать свое лицо без макияжа, в абсолютной естественности, когда были видны все мимические морщины.

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Но вот в одной из своих последних публикаций в Instagram все исчезло и это несмотря на то, что артистка всегда рассказывала, что боится уколов и скальпеля. Фанаты Антонелли насторожились и обрадовались преображению своей любимицы. Некоторые предположили, что ненавистный ботокс звезда себе заколола и сделала контурную пластику лица.

В том, что Джованна побывала у косметолога, она не признается. Впрочем, поклонникам артистки это и не надо. Они продолжают любоваться заметно помолодевшей знаменитостью.