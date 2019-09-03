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45-летняя Голубкина решила сделать старость модным трендом

Актриса уверена, что в ее возрасте о любви думать смешно.

45-летняя Голубкина решила сделать старость модным трендом
МАРИЯ ГОЛУБКИНА. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Похоже, 45-летняя Мария Голубкина решила пропагандировать взросление, старость модным трендом. О скором росте этой тенденции актриса, недавно отметившая свой юбилей рассказала в интервью журналу «Караван историй».

По словам актрисы, старость — это усиленный подсчет своих морщин на лице. Женщины, не выходящие сегодня из кабинетов косметологов не знаю, что все уколы и манипуляции скоро выйдут из моды. Сегодня в моде – сохранение индивидуальности, а в одежде моден винтаж.

«Старость — наше все. Нужно не бежать, не спешить, получать от жизни удовольствие. Находить в ней каждый день поводы для радости и ценить то, что у тебя есть», — уверена Мария Голубкина.

При этом, актриса весьма скептически сейчас относится к таким вещам, как любовь. И вообще эти вопросы у нее вызывают раздражение. Потому что, уверена звезда, в ее возрасте надо заниматься детьми, внуками, смотреть и наслаждаться, как они растут.

Напомним, недавно Голубкина пожелала Анастасии Волочковой, чтобы она до 80 лет делала свои фирменные шпагаты.

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45-летняя Голубкина решила сделать старость модным трендом
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