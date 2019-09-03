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Иван Ургант снял пародию на «Однажды в… Голливуде»

Сам он сыграл роль Леонардо Ди Каприо.

Иван Ургант снял пародию на «Однажды в… Голливуде»
Иван Ургант снова снял ироничную пародию. Фото: Komsomolskaya Pravda

Знаменитый своими выдумками телеведущий Иван Ургант снял пародию на фильм «Однажды в… Голливуде». Он практически полностью повторил начальную сцену из картины Квентина Тарантино, в которой у персонажей Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта берут интервью. Только в роли первого Иван выступил сам, а в кресло второго посадил своего соведущего Дмитрия Хрусталева.

Интервьюер, которого играет Сергей Бурунов (голос Ди Каприо в русском дубляже), спросил Урганта, зачем ему каскадер, тот ответил, что иногда на шоу приходят гости с герпесом и он может их поцеловать, но из-за последующих осложнений программу могут отменить, поэтому в данном вопросе Ивана выручает Митя. После этого все участники беседы долго смеются.

Ролик, который артист выложил в Instagram, является анонсом нового сезона передачи «Вечерний Ургант», который стартует 9 сентября.

Напомним, вышедший в начале августа фильм «Однажды в… Голливуде» собрал в российском прокате огромную сумму. Причиной этого стал звездный актерский состав и талант режиссера Квентина Тарантино.

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"Вечерний Ургант"«Однажды в... Голливуде»видео-пародияДмитрий ХрусталевИван УргантСергей Бурунов

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Иван Ургант снял пародию на «Однажды в… Голливуде»
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