Иван Ургант снял пародию на «Однажды в… Голливуде»

Знаменитый своими выдумками телеведущий Иван Ургант снял пародию на фильм «Однажды в… Голливуде». Он практически полностью повторил начальную сцену из картины Квентина Тарантино, в которой у персонажей Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта берут интервью. Только в роли первого Иван выступил сам, а в кресло второго посадил своего соведущего Дмитрия Хрусталева.

Интервьюер, которого играет Сергей Бурунов (голос Ди Каприо в русском дубляже), спросил Урганта, зачем ему каскадер, тот ответил, что иногда на шоу приходят гости с герпесом и он может их поцеловать, но из-за последующих осложнений программу могут отменить, поэтому в данном вопросе Ивана выручает Митя. После этого все участники беседы долго смеются.

Ролик, который артист выложил в Instagram, является анонсом нового сезона передачи «Вечерний Ургант», который стартует 9 сентября.

Напомним, вышедший в начале августа фильм «Однажды в… Голливуде» собрал в российском прокате огромную сумму. Причиной этого стал звездный актерский состав и талант режиссера Квентина Тарантино.

А вам нравятся пародии от Ивана Урганта?