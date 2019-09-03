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Героиня нового клипа Влада Соколовского оказалась похожа на Дакоту

Певец выпустил музыкальный ролик, снятый на Бали и рассказывающий о трех счастливых днях из его жизни.

Героиня нового клипа Влада Соколовского оказалась похожа на Дакоту
Партнершей Соколовского в клипе на песню "Кайф" стала Вероника Янина. Кадр из клипа

Певец Влад Соколовский 3 сентября неожиданно обрадовал своих поклонников клипом на уже полюбившуюся им песню «Кайф». Этот клип Влад и его друг Виктор Грабовец снимали на индонезийском острове Бали, и кроме Влада там присутствует очень красивая девушка, с которой он вместе играет некую романтическую историю.

Актриса из клипа — это модель Вероника Янина. Но многим она показалась похожей на совсем другого человека. «Почему актриса из клипа так похожа на Дакоту?» — вопрошают в комментариях подписчики.

Впрочем, ни поцелуев, ни правдоподобных объятий в клипе не было. Зато был очень красиво показан сам остров. По признанию певца, именно на Бали его накрывает волна самых ярких чувств и эмоций, именно там у него случаются приступы вдохновения. Слова и музыку песни «Кайф» Влад писал на Бали, вспоминая о «трех днях из его жизни, которые он провёл с близким ему человеком». Он не называет имя этого человека, но фанаты, переживающие за него и Риту Дакоту, само собой, решили, что это была именно она.

В последнее время супруги, прекратившие свои отношения около года назад из-за открывшихся измен Влада, часто проводят время вместе со своей годовалой дочкой Мией. Однажды Соколовский даже пришел на концерт Риты, подарил ей цветы и поцеловал на глазах у всех. Дакота была довольна, и все, кто искренне переживает за пару, начали с удвоенной силой поздравлять семью с воссоединением.

Влад Соколовский- как снимали клип "Кайф"
Влад Соколовский снял новый клип на Бали
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Тэги:

Вероника ЯнинаВлад СоколовскийРита Дакота и Влад Соколовский

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Героиня нового клипа Влада Соколовского оказалась похожа на Дакоту
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