Малышева продемонстрировала, как выглядел обожженный пищевод Алибасова

Телевизионный доктор Елена Малышева решила сама разобраться, где правда, а где ложь в истории Бари Алибасова, выпившего средство для чистки труб. Напомним, в начале лета известного продюсера госпитализировали с ожогом пищевода, несколько дней он провел в коме, потом долго восстанавливался. Некоторые скептики решили, что данное ЧП было выдумано и разыграно, чтобы привлечь внимание к Алибасову.

В своей передаче «Жить здорово!» Малышева задается вопросом: почему о травме продюсера высказались все, кроме врачей, которые его лечили? Собственно, она тут же ответила на него: для медика разглашать медицинскую тайну — это уголовное преступление. Но Елена Васильевна получила от Бари Алибасова официальное разрешение на публикацию материалов о его болезни, вследствие чего смогла достоверно всё рассказать.

«Состояние пациента было тяжелое, ожог пищевода 3-4 степени и ожог желудка 2 степени, — прокомментировал врач-токсиколог, лечивший Алибасова, профессор Михаил Поцхверия. — Он был абсолютно трезвый».

Малышева наглядно показала телезрителям, как средство для чистки труб обжигает пищевод, на макете данного органа. Затем в программе показали кадры эндоскопии, которую проводили Алибасову, и специалист показал, что некоторые участки внутренних тканей продюсера почернели — там начался некроз. К счастью, врачам удалось помочь пациенту, и к моменту, когда он выписывался, его пищевод уже выглядел здоровым. Но, тем не менее, говорить о том, что со здоровьем продюсера все в порядке, рано, поэтому медики воспользовались возможностью выступить по ТВ и призвали Бари вернуться для обследования.

Вы всё еще сомневаетесь в правдивости истории с «Кротом»?