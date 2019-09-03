НОВОСТИ

«Успешный мужчина не будет за ней бегать»: Сябитова высказалась о Бузовой

Бывший муж певицы строит семью, сама Ольга делает карьеру.

«Успешный мужчина не будет за ней бегать»: Сябитова высказалась о Бузовой
Ольга Бузова строит карьеру популярной певицы. Фото: globallookpress.com

Узнав о второй беременности третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова, Teleprogramma.pro позвонила телевизионной свахе Розе Сябитовой и попросила сравнить нынешний брак спортсмена с его прошлыми отношениями. Напомним, до 2017 года мужчина был женат на телеведущей Ольге Бузовой, затем ушел от нее, оставив в расстроенных чувствах.

Сваха похвалила Тарасова, который обеспечивает свою новую семью материально, и как мужчина преуспевает — уже второй ребенок. А вот насчет Бузовой Сябитова сказала, что у Ольги на первом месте карьера и ей просто некогда быть женой и матерью.

«Как женихам-то угнаться за ней? То она в клипах снимается, то ее на всяких экстремальных проектах видят, то у нее концерты, гастроли… Никто не будет сидеть и ждать, она же не хочет простого парня, а ни один успешный мужчина не будет за ней бегать», — расставила точки над «и» знаменитая телесваха.

Она утверждает, что любому мужчине нужна, прежде всего, жена. А новая супруга футболиста Анастасия Костенко — именно такая, поэтому она преуспела в семейном плане больше Бузовой. На счет последней Сябитова добавила, что Ольга должна оперативно решать вопрос с браком и детьми, иначе в старости ее ждет одиночество.

Согласны с Розой Раифовной?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Костенкобрак и семьяДмитрий Тарасовкарьера певицыОльга БузоваОльга Бузова последние новостиРоза Сябитова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Успешный мужчина не будет за ней бегать»: Сябитова высказалась о Бузовой
Интересно?
Поделись с друзьями: