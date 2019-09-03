«Успешный мужчина не будет за ней бегать»: Сябитова высказалась о Бузовой

Узнав о второй беременности третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова, Teleprogramma.pro позвонила телевизионной свахе Розе Сябитовой и попросила сравнить нынешний брак спортсмена с его прошлыми отношениями. Напомним, до 2017 года мужчина был женат на телеведущей Ольге Бузовой, затем ушел от нее, оставив в расстроенных чувствах.

Сваха похвалила Тарасова, который обеспечивает свою новую семью материально, и как мужчина преуспевает — уже второй ребенок. А вот насчет Бузовой Сябитова сказала, что у Ольги на первом месте карьера и ей просто некогда быть женой и матерью.

«Как женихам-то угнаться за ней? То она в клипах снимается, то ее на всяких экстремальных проектах видят, то у нее концерты, гастроли… Никто не будет сидеть и ждать, она же не хочет простого парня, а ни один успешный мужчина не будет за ней бегать», — расставила точки над «и» знаменитая телесваха.

Она утверждает, что любому мужчине нужна, прежде всего, жена. А новая супруга футболиста Анастасия Костенко — именно такая, поэтому она преуспела в семейном плане больше Бузовой. На счет последней Сябитова добавила, что Ольга должна оперативно решать вопрос с браком и детьми, иначе в старости ее ждет одиночество.

Согласны с Розой Раифовной?