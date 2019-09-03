Гулькину уволили из «Миража» из-за невыхода на работу

На тот момент певица билась в истерике и боялась, что ее больше никуда не возьмут после увольнения по 33-й статье.

55-летней Наталье Гулькиной есть что рассказать. С группой «Мираж» она объехала самые дальние уголки Советского Союза.

И написала обо всем, что пережила в своей книге «А может, это просто мираж». Артистка призналась, что из популярной группы ее уволили по 33-й статье. Наталья на тот момент думала, что ее жизнь закончилась и с такой «трудовой биографией» ее не возьмут ни на одно место работы.

Накануне увольнения Наталья сообщила о том, что у нее заболел сын. И попросила остаться дома на три дня.

«А вечером раздается звонок от директора Саши Букреева. Он сообщает мне, что в ночь у нас вылет. Я попыталась донести, что я в первую очередь мать. И именно сейчас сыну с температурой 40 нужен уход, — добавила Гулькина. — Мое сердце разрывалось, глядя на ребенка. Я не могла никуда лететь, тем более через пару часов. Я не полетела, а меня уволили по причине пропуска концерта».

Гулькина была в ужасе, однако спустя месяц долгими уговорами и слезами Наталье удалось поменять запись на «увольнение по собственному желанию». С тех пор об уходе из группы и начале сольной карьеры девушка больше никогда не жалела.