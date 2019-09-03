Вдова Децла назвала Толмацких «лицемерными и лживыми людьми»

Супруга покойного рэпера Децла, Юлия Киселева, рассказала свою версию конфликта между ней и родителями Кирилла – продюсером Александром Толмацким и его бывшей женой Ириной. По ее словам, Толмацкие умело обманывают людей, пытаясь выставить себя в лучшем свете.

Юлия утверждает, что Кирилл покупал квартиру сам, без помощи родителей. Затем его мать Ирина Анатольевна якобы хитростью уговорила его переоформить жилье на себя, и теперь, выжив их с Тони, ходит туда, как к себе домой.

Потеряв мужа, Юлия не могла находиться в квартире и решила «сменить обстановку для восстановления моральных и душевных сил». При этом она регулярно приходила туда кормить рыбок и проверяла, всё ли в порядке. Она также хотела сама оплачивать «коммуналку», но Ирина Анатольевна якобы не давала ей этого делать.

Девушка пожаловалась и на то, что Толмацкие после смерти Кирилла ходили по телешоу, несмотря на просьбы внука этого не делать. И связаться с Юлией никто действительно не мог, но лишь потому, что кто-то «отключил» им с Тони телефоны, рассказывает вдова.

Напомним, что ранее порталу Teleprogramma.pro удалось побеседовать с Александром Толмацким. По мнению продюсера, Юлия Киселева просто сумасшедшая.

«Квартира принадлежит Ире, маме Кирилла, и она за нее всегда платила коммуналку. Ира очень долго просила дать ей ключи от этой квартиры, тем более, что после похорон они оттуда съехали. Если вдруг что-то протечет (а такое бывает, когда никто не живет), ключи должны быть. К тому же внутри орала кошка.

Ира очень долго терпела, ждала, никто ей ключи не дал. В итоге она поменяла замки, позвонила ее брату и сказала: «Возьми ключ». Никто никого не выгонял, Юлия просто врёт», — заявил отец Децла.

Он добавил, что Юлии, к сожалению, удалось настроить против них Тони. Дошло до того, что мальчик, получая в 14 лет паспорт, не стал брать фамилию своего отца, а остался Киселевым.