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Шатунова не позвали выступать на Дне города, потому что «неформат»

Праздник в Москве пройдет без песен экс-солиста «Ласкового мая». Директор певца Аркадий Кудряшов объяснил причины.

Шатунова не позвали выступать на Дне города, потому что «неформат»
Шатунов может остаться без "Белых роз". Фото: Instagram / @yuriy_shatunov

Директор певца Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, отказался комментировать историю с авторскими правами на песни группы «Ласковый май», которые больше не принадлежат Андрею Разину. Правообладателем, как мы уже писали, сейчас является ООО «Честная музыка» (гендиректор — Вадим Рахбари), и именно этой компании Шатунов должен платить за возможность исполнять всеми любимые песни «Белые розы» и «Седая ночь».

«Он не хочет на эту тему общаться. Он дал ответы в Instagram и мне запретил на эту тему с кем-то разговаривать», — сказал Кудряшов корреспонденту Teleprogramma.pro.

Директор певца также сообщил, что на Дне города в Москве Шатунов выступать не будет. «Не приглашают, неформат», — пояснил он.

Тремя днями ранее продюсер Андрей Разин на своей странице в соцсети поведал о том, что Шатунов с подачи своего директора не стал заключать договор с «Честной музыкой» на исполнение песен. Если же он всё же исполнит их, не имея этого договора, певца будут ждать суды, серьезные финансовые проблемы и, возможно, тюрьма, предупредил продюсер.

Наш портал Teleprogramma.Pro связался с помощником Разина, Сергеем. Тот сказал, что продюсер не будет давать каких-то комментариев по поводу Шатунова. Но если на Дне города в Москве Юрий хочет исполнить хит «Белые розы», то сперва он должен купить это право у ООО «Честная музыка».

Сам Юрий, напомним, 19 августа уверил поклонников, что разрешение на исполнение любимых песен у него имеется и отказываться от них он не собирается.

Шатунов уверяет, что имеет право исполнять свои самые известные песни. Фот
Шатунов уверяет, что имеет право исполнять свои самые известные песни. Фото: Instagram
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Тэги:

«Ласковый май»Андрей РазинАркадий КудряшовЮрий Шатунов

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Шатунова не позвали выступать на Дне города, потому что «неформат»
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