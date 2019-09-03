После скандала с частными перелетами принц Гарри запустил эко-проект

Еще недавно британцы ополчились на принца Гарри и Меган Маркл за перелеты на частных самолетах. Ведь своими выбросами те невероятно загрязняют окружающую среду. К тому же, таких поездок Гарри и Меган совершили сразу две. После отдыха на Лазурном берегу они отправились на Ибицу.

Добавить к этому тот факт, что Гарри накануне поучаствовал в экологическом форуме, куда также слетал на частном лайнере. Вот и получается, что одним своим присутствием на мероприятии внук Елизаветы II нанес больший вред окружающей среде, чем помог пламенной речью.

Принц, кажется, решил оправдаться. И даже создал собственный эко-проект «Трэвелиста». Начинание Гарри должно заставить людей сознательнее относиться к путешествиям. Дважды подумать, действительно ли эта поездка важна и изменит ли жизнь к лучшему.

больше по теме Никаких понтов: принц Уильям и Миддлтон выбрали бюджетную авиакомпанию В отличие от принца Гарри и Меган Маркл они выступают против частных самолетов.

А главное, проект призван научить людей с большим вниманием относиться к самым красивым уголкам планеты. И увидев их однажды, сделать все возможное, чтобы сохранить красоту для следующих туристов.

К слову, принц Уильям и Кейт Миддлтон, кажется, уже к нему приобщились. Ведь в недавний отпуск в Шотландию те летали самым обычным самолетом, да еще и бюджетной авиакомпанией.