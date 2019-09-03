Паршин объяснил, почему вскоре после смерти супруги женился вновь

Актер Сергей Паршин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему вскоре после смерти от рака первой жены, актрисы Татьяны Астратьевой он снова женился. Второй супругой звезды стала народная артистка России Наталья Кутасова.

По словам Паршина, первая жена перед смертью сказала ему, чтобы он обязательно нашел себе вскоре вторую половинку. «Мне предложили роль в картине «Любовь под надзором». По сюжету моей экранной женой и была Наталья Кутасова. Ранее мы уже встречались. Она подходила ко мне после спектаклей, восхищалась моей игрой», — заметил актер.

больше по теме Паршин ради спасения жены от рака снимался в рекламе По словам актера, в его адрес часто звучали нелицеприятные высказывания от женщин.

Вскоре между звездами завязались отношения. Окончательно же они поняли, что не могут друг без друга после поездки в Кронштадт. «Мы ехали на теплоходе, и она уронила мне голову на плечо. В тот момент я почувствовал, что лечу в пропасть», — заявил актер.

Как сказал Паршин, по какому-то странному стечению обстоятельств могила матери Кутасовой находилась буквально рядом с могилой его первой жены. По этому поводу жена не так давно сказала ему: «Это наши девочки нас соединили».