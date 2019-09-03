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5-летняя дочь Навки начала учить еще два иностранных языка

Таким образом наследница олимпийской чемпионки изучает сразу три языка.

5-летняя дочь Навки начала учить еще два иностранных языка
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воспитывают пятилетнюю дочку Надежду. В недавнем интервью олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказала об увлечениях маленькой наследницы. Как и дети Аллы Борисовны — двойняшки Гарри и Лиза — дочка фигуристки проявила интерес к иностранным языкам. И если дети шоумена Максима Галкина учат с гувернером французский, то Надя подключила еще два языка — китайский и английский.

«Надя осваивает три иностранных языка: китайский, английский и французский, а по-русски, несмотря на свой юный возраст, уже читает практически свободно», — приводит Hello! слова Татьяны Навки.

Помимо всего прочего, девочка находит время и на ледовые тренировки. По словам Татьяны, кроха занимается фигурным катанием только два года и сейчас у нее так называемый «конфетно-букетный период». Надежда только-только постигает все азы этого спорта.

Кроме того, дочь Навки увлекается музыкой и ходит на плавание, как и трехлетняя дочка актрисы Екатерины Климовой и Гелы Месхи.

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Звездные детиТатьяна Навка

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5-летняя дочь Навки начала учить еще два иностранных языка
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