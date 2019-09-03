Паршин ради спасения жены от рака снимался в рекламе

Актер Сергей Паршин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что был вынужден сниматься в рекламе. Деньги он зарабатывал на лечение супруги актрисы Татьяны Астратьевой от рака. Сначала он рекламировал пиво, а затем средство для поддержания потенции.

«У Тани была уже третья стадия рака, когда мы поняли, что она больна. Мой друг, который ее оперировал, сказал, что мы, актеры, живем будто в лесу и не уделяем своему здоровью никакого внимания. Два с половиной года после операции все было замечательно, а потом пошли метастазы. На лечение требовались бешеные деньги, поэтому я и пошел в такую странную рекламу. После надо мной часто шутили в КВН. Женщины, когда меня видели, бросали в мой адрес нелицеприятные словечки. Никто, конечно, не знал, что все это я делаю ради жены, чтобы продлить ее жизнь», — заявил Сергей Паршин.

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По словам актера, в последний месяц жизни супруги он буквально не выходил из палаты. «Играл в спектаклях и сразу в больницу. Не отходил от моей Танечки. Меня угнетало бессилие, что я ничего не могу сделать», — сказал актер.

Паршин до мельчайших подробностей помнит, как умерла его жена. Он уехал из хосписа, куда ее перевели, домой, чтобы помыться и тут раздался звонок. В тот момент он просто сел на кухне и заплакал. Жизни без любимой супруги, с которой он прожил 34 года, Паршин не представлял. Долгое время актер, по собственному признанию, был словно в ступоре и не понимал, как дальше жить.