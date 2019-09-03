Лопырева высказалась о неудавшемся романе с Федором Смоловым

Модель уверена: ее отношения с футболистом у многих вызывали зависть.

36-летняя Виктория Лопырева в 2015 году рассталась с нападающим Федором Смоловым. Комментируя в интервью свой неудавшийся роман с футболистом, знаменитость отметила, что когда-то их связывали искренние чувства. При этом модель не сомневается: их совместная жизнь оказалась под ударом из-за зависти окружающих.

«Наша история с Федей прекрасна и романтична… но мы оба были слишком переполнены страстями. Плюс вызывали у многих откровенную зависть», — приводит tbeauty.ru слова Виктории Лопыревой.

Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения. Сейчас девушка счастлива в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым. По словам Вики, она наслаждается новым статусом — мамы.

«Я многого добилась в своей жизни, очень. И точно не намерена останавливаться», — добавила модель.

В феврале Виктория родила первенца — сына Марка Лео. На протяжении всей беременности Лопырева отказывалась давать какие-либо комментарии относительно отца будущего ребенка. Уклончиво отмечая, что ее возлюбленный не относится к миру шоу-бизнеса.