Паршин рассказал, как чудом не погиб в юности от ножевого ранения

Актер Сергей Паршин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как чудом не погиб в юности. Когда он учился в театральном вузе, то в один из дней поехал в Эстонию на свою родину.

«Я встретился с друзьями. Мы поиграли в снежки, подурачились. Я пошел в сторону дома и вдруг вижу на снегу сидит женщина. Я подошел к ней и увидел мужчину с ножом. Причем, я его знал с детства. Женщина на снегу оказалась его женой. Я отогнал его от собственной супруги. Уже подходя к дому, из подъезда вышли трое. Оказалось, что мужчина сходил за подмогой. Они набросились на меня втроем. Я какое-то время отбивался, но все же меня ударили ножом», — заявил актер.

По словам Паршина, он потерял сознание, почувствовав острую тупую боль. При падении он ударился головой о люк. Сейчас на голове от того происшествия остался шов длиной в семь сантиметров. Раненый актер все-таки смог доползти до дома.

«У меня было пробито легкое. Еще бы полсантиметра и спасти меня было бы уже невозможно. Я потерял два с половиной литра крови. Только каким-то чудом выкарабкался живым из той передряги», — заметил Сергей Паршин.