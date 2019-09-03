Лопырева о Булатове: «Он ушел из семьи, не взяв с собой ничего»

36-летняя Виктория Лопырева в недавнем интервью прокомментировала свои отношения с бизнесменом Игорем Булатовым. По словам модели, она пережила непростые времена, когда общественности стало известно о ее романе с нынешним избранником. Знаменитость отметила, что репортерам удалось запечатлеть их с Игорем на пляже. После этого в прессе началась настоящая «травля». Журналисты писали о том, что Вика якобы увела Булатова из семьи, разрушив его брак.

Сама Лопырева утверждает, что Игорь на тот момент уже давно не жил с экс-супругой. Однако об этом не было известно в широких кругах. Ожидая появления первенца — сына Марка Лео, девушка старалась меньше читать то, что пишут в изданиях светских хроник. По словам Виктории, проще всего сделать виноватой другую женщину, назвать ее разлучницей, даже не попытавшись разобраться в сути вопроса.

«Просто лили грязь… рассказывали небылицы. После такого хочется помыться с мылом!» — добавила Лопырева.

Возлюбленная Игоря Булатова не скрывает: им удалось сохранить свои отношения, несмотря на критику. Сама модель никогда не зависела от мужчин в финансовом плане, предпочитая самореализацию.