Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский

Георгий Червинский известен как постановщик и идейный вдохновитель почти всех спектаклей театра «Студии-69». В свои 73 года он был полон сил и продолжал работать.

Коллеги видели его в последний раз 31 августа. В тот день режиссер со своим коллективом представил на фестивале «Акрополис» собственные мастер-классы… Червинский проработал весь день, не жалуясь на самочувствие.

Однако уже 2 сентября Георгий резко почувствовал себя плохо. Приехавшим по месту врачам «скорой помощи» оставалось лишь констатировать его смерть.

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Причина внезапного ухудшения самочувствия не сообщается. Коллеги выражают соболезнования родственникам погибшего.

«В голове не укладывается. Он был полон сил, энергии, планов! — рассказали они. — Нам его будет очень не хватать. Вечная память».