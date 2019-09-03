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Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский

Режиссер скончался на 74-м году жизни.

Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский
пресс-служба Греческого культурного центра

Георгий Червинский известен как постановщик и идейный вдохновитель почти всех спектаклей театра «Студии-69». В свои 73 года он был полон сил и продолжал работать.

Коллеги видели его в последний раз 31 августа. В тот день режиссер со своим коллективом представил на фестивале «Акрополис» собственные мастер-классы… Червинский проработал весь день, не жалуясь на самочувствие.

Однако уже 2 сентября Георгий резко почувствовал себя плохо. Приехавшим по месту врачам «скорой помощи» оставалось лишь констатировать его смерть.

Причина внезапного ухудшения самочувствия не сообщается. Коллеги выражают соболезнования родственникам погибшего.

«В голове не укладывается. Он был полон сил, энергии, планов! — рассказали они. — Нам его будет очень не хватать. Вечная память».

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«Студия-69»Георгий Червинский

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Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский
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