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Водонаева вступилась за молодых родителей Виторгана и Млодик

Экс-участница «Дома-2» прокомментировала новость о том, что 79-летний актер и его супруга завели второго общего ребенка.

Водонаева вступилась за молодых родителей Виторгана и Млодик
Алена Водонаева (Фото: Globallookpress.com)

Алена Водонаева в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировала тему, касающуюся появления поздних детей. Инфоповодом для размышления послужила новость о том, что 79-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик вновь стали родителями. Пара воспитывает дочь Этель, в феврале малыше исполнился годик. Не так давно народный артист России сообщил о прибавлении в семействе. У супругов родился второй общий ребенок — дочь Клара.

По словам Алены, эту тему она назвала бы щепетильной и личной. Поэтому комментировать подобные новости, по мнению знаменитости, нужно максимально корректно. При этом Водонаева уверена, что заводить детей в пожилом возрасте крайне безответственно. Так, экс-участница «Дома-2» подметила: ученые и врачи готовы сделать ребенка 80-летнему родителю, однако никто не может обеспечить таким мамам и папам бессмертие.

Рассуждая на тему поздних детей, телеведущая все-таки вступилась за Эммануила Гедеоновича и его супругу, оправдав его перед хейтерами.

«Несмотря на все «но», появление на свет ребенка в любом случае праздник. Поэтому давайте радоваться и желать счастья всем малышам и их родителям», — приводит 7days.ru слова Алены Водонаевой.

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Тэги:

Алена ВодонаеваЗвездные детиЭммануил Виторган

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Водонаева вступилась за молодых родителей Виторгана и Млодик
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