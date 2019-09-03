6-летний Саша Плющенко выучил отрывок из поэмы Пушкина

Сын Яны Рудковской интересуется не только спортом, но и литературой.

Саша Плющенко в этом году пополнил ряды московских первоклашек. Однако в отличие от своих сверстников, обучаться Гном Гномыч будет дома — по индивидуальной программе. Так, наследник олимпийского чемпиона сможет больше времени уделять фигурному катанию и ежедневным многочасовым тренировкам.

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Примечательно, что родители мальчика стараются разносторонне развивать сына. В Instagram Яна Рудковская опубликовала свежий видеоролик с участием 6-летнего Саши. Наследник музыкального продюсера выучил отрывок из поэмы писателя Александра Пушкина.

«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день…» — произнес в кадре Гном Гномыч.

Напомним, что старшие дети экс-супруги бизнесмена Виктора Батурина — сына Николай и пасынок Андрей — стали студентами МГИМО. По словам Яны, она очень гордится своими мальчиками, которые выросли самостоятельными и ответственными. Рудковская всегда настаивала на дисциплине, утверждая, что благодаря усердию и трудолюбию каждый человек может добиться невероятных высот.