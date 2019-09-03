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Семчев прокомментировал слухи о связи с возлюбленной своего сына

50-летний заслуженный артист в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro признался, что никогда бы не посмел увести девушку у сына.

Семчев прокомментировал слухи о связи с возлюбленной своего сына
Лариса Кудрявцева/КП

Вот уже долгое время обсуждается новая избранница 50-летнего звезды экрана. Тем любопытнее, что с красоткой российского актера Александра Семчева познакомил собственный сын Кирилл.

Парень переехал в Москву из Петербурга. И так как ему негде было остановиться, решил погостить у отца. Да, только не подумал о том, что папа, будучи известным актером, приглянется его девушке.

«Когда я увидел рядом с сыном эту девушку, то сразу сказал, что это не его типаж. Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной», — объяснил свой поступок Семчев в студии программы «На самом деле».

Однако в разговоре с нашим корреспондентом Александр Львович опроверг домыслы о связи между ними.

«Да вы что такое говорите, я бы никогда не посмел отбить у собственного сына его пассию — полный бред, — уверенно заявил Александр в интервью Teleprogramma.pro — Так что на вопрос, как у меня с личной жизнью, скажу, что никак. А лучше всего пожелайте мне найти женщину-друга».

Напомним, ранее сообщалось, что заслуженный артист скинул почти 100 килограмм ради новой спутницы.

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Александр СемчевДмитрий ШепелевКирилл Семчев

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Семчев прокомментировал слухи о связи с возлюбленной своего сына
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