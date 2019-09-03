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Вдова Децла рассказала, что после смерти мужа спасала себя и сына

Она призналась, что хотела лишь ненадолго сменить обстановку, а в их квартире тем временем поменяли замки.

Вдова Децла рассказала, что после смерти мужа спасала себя и сына
Децл и его жена Юлия Киселева. Фото: Instagram

Жена покойного рэпера Децла Юлия вновь вспомнила о том, как ей пришлось нелегко после смерти мужа. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографии цветов, которые некогда росли в их квартире, и рассказала их историю.

По ее словам, цветущий сейчас гибискус муж подарил ей в маленьком горшочке. Растение долго не хотело цвести, а зимой и вовсе сбросило с себя почти все листья. После внезапной кончины Кирилла всем было плохо и вдова решила на время переехать. Но она не собиралась уезжать навсегда.

«Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать (думала, что временно поживём в другом месте, не ожидала смены замков на дверях своего дома)», — пишет вдова.

Несмотря на стресс, всем им стало лучше. И даже гибискус покрылся новыми листьями и внезапно зацвел. Цветут и гардения, и пассифлора, — каждый день новые цветы радуют Юлию своей красотой.

Напомним, Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля 2018 года в Ижевске. В мае стало известно, что его мать Ирина Толмацкая поменяла замки в квартире, где Децл жил с женой и сыном Антонием.

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ДецлИрина ТолмацкаяКирилл ТолмацкийЮлия Киселева

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Вдова Децла рассказала, что после смерти мужа спасала себя и сына
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