Дочь Юлии Началовой получила грамоту за хорошую учебу

Дочь скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой Вера Алдонина получила грамоту за успехи в школе по итогам прошлого учебного года. Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram показала грамоту. В ней написано, что Вера отличилась в изучении истории и математики, а также добилась результатов и по другим предметам.

Отметим, что девочка начала очередной учебный год. Она учится в престижной гимназии. Живет Вера Алдонина с бабушкой и дедушкой. Впрочем, часто она бывает и у своего отца и его супруги. Надо отметить, что Ольга Алдонина окружила подростка заботой и вниманием. Много времени Вера Алдонина проводит со своим братиком Артемом, который родился у футболиста несколько лет назад от новой супруги.

Добавим, что буквально через несколько недель Вера Алдонина вступит в права наследства. Она станет обладательницей шикарной квартиры, где жила ее мама. Стоимость жилья эксперты уже оценили в сто миллионов рублей.

При этом известно, что хоккеист Александр Фролов, который на протяжении нескольких лет встречался с певицей и давал ей денег на ремонт элитного жилья, планирует получить свою часть от квартиры. Пока на уступки он не идет.