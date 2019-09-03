НОВОСТИ

Дочь Юлии Началовой получила грамоту за хорошую учебу

Вера Алдонина прекрасно отучилась в прошлом году в школе.

Дочь Юлии Началовой получила грамоту за хорошую учебу
Вера Алдонина получила грамоту за хорошую учебу в школе/globallookpress.com

Дочь скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой Вера Алдонина получила грамоту за успехи в школе по итогам прошлого учебного года. Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram показала грамоту. В ней написано, что Вера отличилась в изучении истории и математики, а также добилась результатов и по другим предметам.

Ольга Алдонина. Фото
Вера Алдонина отличилась в учебе/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Отметим, что девочка начала очередной учебный год. Она учится в престижной гимназии. Живет Вера Алдонина с бабушкой и дедушкой. Впрочем, часто она бывает и у своего отца и его супруги. Надо отметить, что Ольга Алдонина окружила подростка заботой и вниманием. Много времени Вера Алдонина проводит со своим братиком Артемом, который родился у футболиста несколько лет назад от новой супруги.

Добавим, что буквально через несколько недель Вера Алдонина вступит в права наследства. Она станет обладательницей шикарной квартиры, где жила ее мама. Стоимость жилья эксперты уже оценили в сто миллионов рублей.

При этом известно, что хоккеист Александр Фролов, который на протяжении нескольких лет встречался с певицей и давал ей денег на ремонт элитного жилья, планирует получить свою часть от квартиры. Пока на уступки он не идет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаЮлия Началова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Юлии Началовой получила грамоту за хорошую учебу
Интересно?
Поделись с друзьями: