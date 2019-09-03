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Подруга Бузовой поздравила Костенко со второй беременностью

Первой высказалась звездный дизайнер Белла Потемкина.

Подруга Бузовой поздравила Костенко со второй беременностью
https://www.instagram.com/kostenko.94/

О беременности модели вторым ребенком заговорили еще в июле. Правда, тогда ни Дмитрий, ни Анастасия слухи не подтверждали. Более того, заметно округлившиеся формы Костенко можно было оправдать вкуснейшей итальянской кухней. Ведь именно в солнечном Риме звездное семейство пережидало холодное московское лето.

Однако 3 сентября Настя сама откровенно заговорила об интересном положении. Девушка выложила фотографию, на которой отчетливо видно, что она скоро станет мамой во второй раз.

Первой Настю поздравила звездный модельер Белла Потемкина.

«Какие молодцы», — прокомментировала та радостную новость в Instagram.

Любопытно, что Белла — хорошая приятельница Ольги Бузовой. Более того, певица участвует как модель практически во всех показах Потемкиной.

Напомним, Дмитрий и Настя уже воспитывают годовалую дочь Милану. Кроме того, у спортсмена также есть взрослая дочь, 9-летняя Ангелина, от предыдущих отношений. Так что в скором времени Тарасова можно будет поздравить со статусом многодетного отца.

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Анастасия Костенкобеременные звездыДмитрий Тарасов

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Подруга Бузовой поздравила Костенко со второй беременностью
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