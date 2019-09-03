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Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу из Иркутска

Ранее сообщалось, что женщина нелицеприятно высказалась в адрес пострадавших от наводнения жителей Тулуна.

Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу из Иркутска
Владимир Путин (Фото: Globallookpress.com)

Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области  Ирину Алашкевич, назвав чиновницу «непорядочным человеком». Ранее сообщалось, что женщина нелицеприятно высказалась в адрес пострадавших при наводнении жителей Тулуна.

Российский лидер прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область для ознакомления с ходом восстановительных работ. По поступившей информации, из-за проливных дождей в данном регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, президент не оставил без внимания и ситуацию с Ириной Алашкевич, которая, по некоторым данным, назвала пострадавших жителей Тулуна «алкашней, бичевней и быдлом». В свою очередь, глава региона Сергей Левченко настаивает на том, что попавшая в Сеть аудиозапись чиновницы является монтажом и данный аудиофайл уже направлен на экспертизу, пишет gazeta.ru.

Напомним, что из-за наводнения в Иркутской области пострадали более 100 населенных пунктов.

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Владимир ПутинНаводнениеЧиновница из Тулуна

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Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу из Иркутска
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