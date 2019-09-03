Похудевшего на 100 килограммов Семчева с трудом узнали коллеги

Коллеги по труппе МХТ имени Чехова не узнали актера Александра Семчева, который пришел в здание театра после летнего отпуска. Артист смог за последнее время похудеть больше, чем на сто килограммов. Раньше стрелка на весах показывала 200 кг. Многие коллеги, впрочем, отметили, что худоба звезде к лицу. Сейчас Александр Семчев выглядит прекрасно.

Напомним, что еще несколько лет назад Александр Семчев ассоциировался у широкой общественности с образом толстяка из рекламы пивных напитков. Вскоре у актера начались проблемы со здоровьем. У него появилась отдышка. Кроме того, у актера появился сахарный диабет. Врачи сразу сказали ему, что если он не сбросит вес, то последствия для здоровья будут печальными.

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Через год Семчева было уже не узнать. Актер стал раздавать многочисленные интервью, в которых говорил, что полностью отказался от сладкого и булок. Благодаря этому его вес стал стремительно уменьшаться. В своем питании Семчев «давил» на отварную куриную грудку. Также он ел много свежих овощей и фруктов.

Кроме того, прошла информация, что у Семчева появилась молодая возлюбленная. Причем раньше девушка встречалась с сыном актера, но после того, как увидела «преображения во внешности», то сделала выбор в пользу звездного актера, сообщает «Комсомольская правда».