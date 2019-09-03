НОВОСТИ

Похудевшего на 100 килограммов Семчева с трудом узнали коллеги

Многие при этом признают, что худоба актеру к лицу.

Похудевшего на 100 килограммов Семчева с трудом узнали коллеги
Семчева перестали узнавать коллеги по сцене/globallookpress.com

Коллеги по труппе МХТ имени Чехова не узнали актера Александра Семчева, который пришел в здание театра после летнего отпуска. Артист смог за последнее время похудеть больше, чем на сто килограммов. Раньше стрелка на весах показывала 200 кг. Многие коллеги, впрочем, отметили, что худоба звезде к лицу. Сейчас Александр Семчев выглядит прекрасно.

Александр Семчев. Фото
Семчев за лето смог еще похудеть/globallookpress.com

Напомним, что еще несколько лет назад Александр Семчев ассоциировался у широкой общественности с образом толстяка из рекламы пивных напитков. Вскоре у актера начались проблемы со здоровьем. У него появилась отдышка. Кроме того, у актера появился сахарный диабет. Врачи сразу сказали ему, что если он не сбросит вес, то последствия для здоровья будут печальными.

Через год Семчева было уже не узнать. Актер стал раздавать многочисленные интервью, в которых говорил, что полностью отказался от сладкого и булок. Благодаря этому его вес стал стремительно уменьшаться. В своем питании Семчев «давил» на отварную куриную грудку. Также он ел много свежих овощей и фруктов.

Кроме того, прошла информация, что у Семчева появилась молодая возлюбленная. Причем раньше девушка встречалась с сыном актера, но после того, как увидела «преображения во внешности», то сделала выбор в пользу звездного актера, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр СемчевМХТ имени Чеховаспорт и похудение

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Похудевшего на 100 килограммов Семчева с трудом узнали коллеги
Интересно?
Поделись с друзьями: