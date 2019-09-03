Похудевшего на 100 килограммов Семчева с трудом узнали коллеги

Коллеги по труппе МХТ имени Чехова не узнали актера Александра Семчева, который пришел в здание театра после летнего отпуска. Артист смог за последнее время похудеть больше, чем на сто килограммов. Раньше стрелка на весах показывала 200 кг. Многие коллеги, впрочем, отметили, что худоба звезде к лицу. Сейчас Александр Семчев выглядит прекрасно.
Напомним, что еще несколько лет назад Александр Семчев ассоциировался у широкой общественности с образом толстяка из рекламы пивных напитков. Вскоре у актера начались проблемы со здоровьем. У него появилась отдышка. Кроме того, у актера появился сахарный диабет. Врачи сразу сказали ему, что если он не сбросит вес, то последствия для здоровья будут печальными.
Через год Семчева было уже не узнать. Актер стал раздавать многочисленные интервью, в которых говорил, что полностью отказался от сладкого и булок. Благодаря этому его вес стал стремительно уменьшаться. В своем питании Семчев «давил» на отварную куриную грудку. Также он ел много свежих овощей и фруктов.
Кроме того, прошла информация, что у Семчева появилась молодая возлюбленная. Причем раньше девушка встречалась с сыном актера, но после того, как увидела «преображения во внешности», то сделала выбор в пользу звездного актера, сообщает «Комсомольская правда».