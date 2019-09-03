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Гарику Харламову не удалось потроллить Шуфутинского 3 сентября

Потому в этот день юморист предложил всем «Instagram перевернуть».

Гарику Харламову не удалось потроллить Шуфутинского 3 сентября
ГАРИК ХАРЛАМОВ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Уже самым ранним утром 3 сентября в Сети появились первые мемы, шутки и поздравления с датой, воспетой больше 20 лет назад Михаилом Шуфутинским. И пусть кому-то не нравится ажиотаж, возникающий один раз в году, большинство пользователей Instаgram готовы развлекаться.

Особенную забаву подготовил для своих фанатов Гарик Харламов, специализирующийся в последнее время на троллинге мировых знаменитостей. В своей свежей публикации в соцсети он признался, что не нашел официальную страницу Михаила Шуфутинского, чтобы направить вал комментариев в этот день на аккаунт певца. Потому предложил пойти по другому пути.

«В легендарной песне про эту дату есть строчки «Я календарь переверну и снова 3 сентября». Предлагаю новый флеш. Давайте сегодня перевернем не только календарь, но и весь Инстаграм. Выкладывайте фотки вверх ногами с хэштэгом #яинстагрампереверну», — предложил подписчикам звезда Comedy Club.

Напомним, ранее артист остроумно пошутил по поводу сообщений о многомиллионных тратах своей супруги на отдыхе на Мальдивах. Артист предложил журналистам получше посчитать его деньги и «проекты», в которые Гарик «вложился».

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Тэги:

Гарик ХарламовМихаил Шуфутинскийпесня "Третье сентября"программа "Comedy Club"юморист

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Гарику Харламову не удалось потроллить Шуфутинского 3 сентября
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