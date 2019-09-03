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Розенбаум после операции находится под неусыпным присмотром врачей

Музыкант удивился, что данные о его самочувствии «слили» прессе.

Розенбаум после операции находится под неусыпным присмотром врачей
Розенбаум находится в клинике после операции/globallookpress.com

Певец Александр Розенбаум заявил, что после операции он находится под присмотром врачей в больнице. Как сказал музыкант, он не сомневается, что восстановится в самое ближайшее время и временные проблемы со здоровьем не отразятся на графике его выступлений. Отметим, что уже 21 сентября певец надеется вновь выйти на сцену.

Александр Розенбаум. Фото
Розенбаум находится в клинике после операции/globallookpress.com

В то же время Александр Розенбаум удивился, что прессе «слили» данные о его состоянии. Судя по всему, он хотел сохранить в тайне эту информацию.

Розенбаум выразил благодарность всем, кто в эти дни переживает за его состояние здоровья. «Будем жить», — заявил автор огромного количества хитов, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Напомним, что на днях прошла информация, что Александр Розенбаум перенес сложнейшую операцию и находится в клинике в критическом состоянии. Отмечалось, что врачи борются за жизнь легендарного барда, но от каких-то комментариев о его состоянии здоровья отказываются.

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Тэги:

Александр Розенбаумсложная операциясостояние здоровья

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Розенбаум после операции находится под неусыпным присмотром врачей
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