Канал «Россия 1» без объяснения причин снял с эфира сериал «Капитанша»

Многие поклонники отечественных сериалов с нетерпением ждали продолжения истории главных героев сериала «Капитанша» — Александры в исполнении Анна Михайловской и ее мужа Леонида, которого сыграл Александр Ратников. Уже 26 августа телезрители смогли увидеть первую серию сериала. Всего в эфир вышли восемь серий.

За это время поклонники узнали о том, что Александра стала учиться в морском училище. А ее муж поставил себе цель – приобрести в собственность судно, на котором он сам же служил капитаном. Кроме того, выяснилось, что в их семье снова будет ребенок.

Однако накануне стало известно, что вещатель — телеканал «Россия 1» — без объяснения причин сняла сериал с эфира. Его заменили другой телесагой – «Сердце матери». Это мелодрама, главная героиня которой, несмотря ни на что, хочет найти своего пропавшего ребенка.